Theresa May, despre atacul chimic din Siria: „Comunitatea internationala trebuie sa raspunda”

Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, s-a aratat de acord cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si presedintele francez, Emmanuel Macron, in privinta faptului ca este necesar un raspuns al comunitatii internationale la atacul de sambata din Siria, in care regimul de la Damasc ar fi folosit arme chimice. Dupa cum a informat un purtator de cuvant al Downing Street, biroul oficial al Theresei May, aceasta a discutat prin telefon, separat, cu Trump si Macron, apreciind presupusul atac chimic, care a avut loc in localitatea siriana Douma, ca fiind „pe deplin condamnabil". Cei trei „au convenit ca comunitatea internationala" trebuie „sa raspunda, pentru a mentine interzicerea globala a util ...