Theresa May, despre otravirea fostului spion Serghei Skripal: "Este foarte probabil ca Rusia sa fie responsabila"

Premierul britanic Theresa May a declarat luni, in Parlamentul de la Londra, ca este 'foarte probabil ca Rusia sa fie responsabila' pentru otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza AFP. Subliniind ca agentul neurotoxic folosit impotriva lui Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia a fost o substanta 'de uz militar' dezvoltata de Rusia, Theresa May a dat Moscovei termen pana marti seara pentru a oferi explicatii Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC). Vezi si: Theresa May, discurs despre Brexit: "Trebuie sa recunoastem ca e o negociere si ca niciun dintre noi nu va avea exact ceea ce doreste" Theresa May a anuntat de asemenea ca ambasadorul ru ...