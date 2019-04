Theresa May i-a scris lui Donald Tusk. Ce a SOLICITAT premierul britanic privind BREXIT

Theresa May google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul britanic Theresa May i-a trimis astazi o scrisoare presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, prin care ii solicita o amanare a retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana pana pe 30 iunie, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Marea Britanie propune ca aceasta perioada sa se incheie pe 30 iunie 2019", a scris Theresa May in scrisoare. Donald Tusk ia in considerare optiunea amanarii cu 12 luni a termenului de iesire a Marii Britanii din UE Theresa May a afirmat ca daca un acord va fi aprobat pana la aceasta data, Marea Britanie va propune ca extinderea Brexitului sa se incheie mai devreme. "Guvernul ar putea sa aprobe o perioada pentru ratificare, care sa permita Marii B ...