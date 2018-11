Theresa May: "In ceea ce ma priveste, nu va exista un al doilea referendum"

Theresa May google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a afirmat joi, intr-o conferinta de presa in Downing Street, ca proiectul de acord privind Brexit-ul convenit cu Uniunea Europeana este "cel mai bun" posibil pentru Regatul Unit, iar ea intentioneaza sa-l duca la bun sfarsit, transmite AFP. "Cred, cu toata fiinta mea, ca drumul pe care l-am urmat este cel mai bun pentru tara mea", a declarat May, afirmand ca actioneaza in interesul national si va continua sa o faca, dupa ce s-a confruntat in cursul zilei cu demisia a patru membri ai guvernului sau si cu o initiativa de organizare a unui vot de neincredere din partea deputatilor conservatori, nemultumiti in special de modul in care a fost regle ...