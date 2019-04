Theresa May si Jeremy Corbyn continua discutiile in vederea evitarii unui Brexit fara acord

Guvernul britanic şi opoziţia laburistă îşi continuă joi discuţiile în vederea căutării unui compromis care să permită Londrei să părăsească Uniunea Europeană (UE) cu un acord, la o zi după ce deputaţi au votat în favoarea unei amânări a datei Brexitului, relatează AFP potrivit news.ro.

Proiectul de lege, adoptat cu 313 la 312 voturi, a fost prezentată de către deputata Yvette Cooper, care a explicat că este vorba despre împiedicarea unei ieşiri ”haotice” şi ”păgubitoare” din UE.

Examinat de deputaţi în mod accelerat miercuri, proiectul are ca scop să o oblige pe şefa Guvernului conservator Theresa May să amâne Brexitul după data de 12 aprilie, în cazul în care parlamentarii nu reuşesc să se pună de acord asupra modului în care Regatul Unit să părăsească UE.

Proiectul de lege, urmează să fie examinat şi joi în Camera Lorzilor, Camera superioară a Parlamentului, iar o cerere a amânării este necesar să fie aprobată de liderii UE.

DISCUŢIII ”CONSTRUCTIVE”

Guvernul şi-a exprimat ”dezamăgirea” prin interndiul unui purtător de cuvânt.

”Premierul a definit deja un proces clar prin care putem părăsi UE cu un acord şi ne-am angajat deja să cerem o nouă amânare”, a declarat el, criticând caracterul constrângător al acestui proiect de lege.

În pofida faptuluică acordul încheiat la sfârşitul lui noiembrie între Londra şi Bruxelles a fost deja respins în trei rânduri de către deputaţi, Guvernul nu exclude să prezinte din nou textul în Parlament, în cazul în care consideră că are voturi suficiente.

Acest vot i-a înfuriat şi pe cei mai fervenţi apărători ai Brexitului, pregătiţi să rupă legăturile cu UE, inclusiv fără acord.

Deputatul eurosceptic conservator Mark Francois a denunţat ”un scandal constituţional”.

Votul deputaţilor intervine în timp ce Theresa May a iniţiat o întâlnire cu şeful opoziţiei laburiste Jeremy Corbyn, miercuri, cu scopul de a încerca să caute un compromis.

Aceste discuţii au fost catalogate drept ”constructive” de către purtători de cuvânt ai ambelor tabere, în pofida faptului că Jeremy Corbyn a catalogat întâlnirea drept ”utilă dar neconcludentă”. ”Nu există progrese pe cât mă aşteptam”, a apreciat el, precizând că discuţiile continuă joi.

Sarcina se anunţă dificilă, în contextul în care cele două persoanlităţi şi-au afişat până acum poziţii diametral opuse cu privire la Brexit, atacându-se cu regularitate în Camera Comunelor.

Premierul apără o ieşire din piaţa unică, pentru a pune capăt libertăţii circulaţiei persoanelor, dar şi din uniunea vamală, pentru ca regatul să poate propria politică comercială.

Corbyn doreşte o uniune vamală strânsă şi a votat luni în favoarea rămânerii în piaţa unică.

El a declarat că a evocat cu May ideea unui referendum ”în vederea împiedicării unei ieşiri fără acord sau cu un acord prost”.

"Corbyn la volanul Brexitului”, titrează joi The Daily Telegraph, în timp ce Times subliniază că ”speranţa unui compromis se estompează după întâlnirea între May şi Corbyn”. La rândul său, The Daily Express notează că ”Partidul Conservator vede roşu din cauza discuţiilor despre Brexit” între May şi Corbyn.

SUMMIT EUROPEAN MIERCURI

Încercarea de dialog de ultim moment a lui May i-a adus furia deputaţilor din majoritatea sa care susţin o ruptură clară cu UE, întrucât ei se tem că acest lucru deschide calea unui divorţ ”blând”, adică o păstrare a unor legături strânse.

Ea a provocat, de asemenea, două demisii în Guvernul său, miercuri - ale lui Chris Heaton-Harris, un secretar de stat la Ministerul Brexitului, care a denunţat o amânare a Brexitului prevăzut iniţial la 29 martie, şi a lui Nigel Adams, un secretar de stat însărcinat cu Ţara Galilor, care se teme că regatul ar sfârşi într-o uniune vamală cu UE.

Uniunea Europeană a subliniat prin vocea preşedintelui Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker că ea lucrează ”până în ultimul moment” pentru a evita un divorţ fără acord, iar cancelarul Angela Merkel, care efectuează joi o vizită la Dublin, a promis de asemenea să se ”bată până în ultimul moment” în vederea evitării acestui scenariu.

La rândul lor, o parte a deputaţilor sperau să preia frâiele procesului Brexitului prin organizarea unei a treia serii de voturi cu privire la alternative la acordul lui May, însă moţiunea a primit exact tot atâtea voturi ”pentru” cât ”împotrivă” (310).

Preşedintele Camerei John Bercow a fost nevoit, în mod excepţional, să tranşeze, opunându-se organizării acestor voturi.

În contextul în care ieşirea din UE poate avea loc la 29 martie, liderii europeni au acordat deja Londrei o amânare, până la 12 aprilie.

O nouă amânare este necesar săfie aprobată în unanimitate de către celelalte 27 de state membre UE, care se reunesc la Bruxelles într-un summit excepţional, la 10 aprilie.

O amânare după 22 mai implică faptul ca regatul să participe la alegerile europene, prevăzute în perioada 23-26 mai, un lucru pe care Guvernul britanic vrea să-l evite.

Unul dintre purtătorii săi de cuvânt a recunoscut însă că regatul este susceptibil să înceapăpregătiri în vederea participării la scrutin, chit că le-ar întrerupe în cazul concretizării Brexitului.