Theresa May vorbeste din nou despre un Brexit fara acord

Simona Untaru, unică româncă câștigatoare a concursului „The Look of the year”, a pozat recent pentru cunoscutul artist Raphael Mazzucco din New York (Montauk). Artistul este cunoscut în lumea fashion prin palmaresul de picturi care reprezintă numai modele de top: precum Adriana Limă, Gisele Bündchen, Alessandra Ambrosie, Doutzen Kroes, Irina Shayk, Gigi Hadid, si mai nou frumoasă româncă Simona […] The post Simona Untaru își continuă cariera sa din modeling în Statele Unite ale Americii! appeared first on Cancan.ro.