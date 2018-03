Știati ca...?: Cantareata Lady Gaga implineste astazi 32 de ani

Lady Gaga (nume real: Stefani Joanne Angelina Germanotta) s-a născut pe data de 28 martie 1986 în SUA. Potrivit wikipedia.org, este o cântăreață, compozitoare, dansatoare, actriță și filantroapă americană, câștigătoare a șase premii Grammy, a 55 de premii MTV (cele mai multe din istorie) și a unui Golden Globe pentru „Cea mai bună actriță într-o producție limitată”, pentru rolul ei din serialul american American Horror Story: Hotel, deținătoare a a 12 recorduri mondiale, potrivit Guinness World Records.Primul contract cu o casă de înregistrări l-a semnat la vârsta de 18 ani, dar a obținut succesul scontat abia după semnarea contractului cu Streamline Records, o divizie a casei Interscope Records.La începuturi a lucrat drept compozitoare pentru mai mulți artiști sub contract la Interscope Records, precum Fergie, Britney Spears, Black Eyed Peas și Pussycat Dolls, înainte ca Akon să-i descopere puterea vocală, oferindu-i un contract cu propria casă de discuri, Kon Live Distribution.În anul 2015, Lady Gaga a fost numită „Femeia Anului” de către revista Billboard, iar în anul 2016 a cântat imnul național al Statelor Unite ale Americii la Super Bowl 50, interpretarea ei fiind catalogată ca a doua cea mai bună, după cea a cântăreței Whitney Houston, din anul 1991, Tot în 2016, Lady Gaga a fost nominalizată la Premiile Oscar, pentru Cea mai bună coloană sonoră, cu melodia Til It Happens To You din documentarul The Hunting Ground.Lady Gaga este primul artist care le-a dat nume fanilor ei, și anume, Little Monsters (micii monștri), ea intitulându-se Mother Monster (mama monstru). Pentru fanii ei, artista a lansat și o rețea de socializare personalizată, LittleMonsters.com, la începutul anului 2012.Până în prezent a vândut peste 30 milioane de albume și peste 150 de milioane de discuri single în toată lumea, fiind unul din cei mai bine vânduti artiști din istorie.Lady Gaga este al doilea cel mai căutat artist pe Wikipedia din toate timpurile, după Michael Jackson și a patra persoană în general, cu peste 97 de milioane de căutari unice.La data de 24 octombrie 2010 Lady Gaga a depășit bariera de 1 miliard de vizualizări pe site-ul oficial YouTube, fiind prima artistă din istoria muzicii și a YouTube-ului care a realizat un miliard de vizualizări, clasându-se astfel pe prima poziție pe YouTube.Cântăreața a susținut un concert în București la data de 16 august 2012. La concert au fost peste 35.000 de oameni.