Știati ca...? Cantaretul Justin Bieber implineste astazi 24 de ani

Justin Bieber, născut la data 1 martie 1994, este un cântăreț si compozitor canadian de muzică pop și R&B.După ce Scooter Braun, manager de talente, l-a descoperit pe YouTube in 2007, Bieber și-a lansat primul EP intitulat My World in 2009. Acesta a fost certificat cu platină în S.U.A. Bieber este primul artist cu 7 melodii de pe albumul de debut in topul Billboard Hot 100, potrivit wikipedia.org.Bieber și-a lansat primul album oficial My World 2.0 in 2010. Acesta a debutat pe primul loc în mai multe țări și a fost certificat cu triplu platină în SUA. La vârsta de 16 ani, Bieber a devenit cel mai tânăr artist solo din istorie care are un album pe locul 1 în Billboard 200, după albumul lui Stevie Wonder din 1963.În urma lansării albumului de debut, Bieber a pornit în primul său turneu mondial, My World Tour, a lansat My Worlds Acoustic și Never Say Never - The Remixes, precum și filmul Justin Bieber: Never Say Never.Justin și-a lansat al doilea album de studio Under the Mistletoe, în noiembrie 2011, și a debutat pe locul intai in Billboard 200.Bieber și-a lansat al treilea album de studio, Believe, în 2012. Primul single, Boyfriend, a fost pe primul loc în Canada. Al patrulea album de studio, Purpose, a fost lansat în 2015, înregistrand trei single-uri care au ajuns #1 în topuri. What Do You Mean?, Sorry si Love Yourself, precum și recorduri mondiale în vânzări.În urma succesului cu albumul Purpose, Bieber a lansat colaborări precum Cold Water, Let Me Love You, Despacito (Remix) și I'm The One.Bieber a câștigat numeroase premii muzicale, inclusiv premiul Artistul Anului din cadrul American Music Awards în 2010 și în 2012. În cariera sa, Bieber a căștigat un Grammy Award pentru melodia Where Are U Now la categoria Best Dance Recording, și un premiu Latin Grammy pentru remix-ul melodiei Despacito.