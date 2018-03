Tiberiu Useriu victorie incredibila in Maratonul Arctic Ultra din zona Cercului Polar. Cat a durat cursa. Cu tricolorul si insemnele Centenarului. Despre Useriu

Bistriţeanul Tiberiu Uşeriu, în vârstă de 44 ani, a reuşit să câştige, în noaptea de joi spre vineri, pentru a treia oară consecutiv din tot atâtea participări, ultramaratonul 6633 Arctic Ultra, considerat printre cele mai dificile din lume, având în vedere că se desfăşoară în zona Cercului Polar, potrivi Agerpres.Cursa a debutat în data de 8 martie, iar Tibi a reuşit să o încheie după 7 zile şi aproximativ 5 ore.Ca de fiecare dată, Tiberiu Uşeriu a trecut linia de start ţinând în mâini steagul României, care avea de data aceasta pe el şi însemnele Centenarului Marii Uniri.Mai mult, organizatorii l-au întâmpinat pe Tibi în acordurile Imnului Naţional al României şi l-au îmbrăţişat şi felicitat.Ediţia din acest an a ultramaratonului a fost una aniversară, cea de-a zecea, astfel că organizatorii au decis să schimbe traseul şi să îl lungească cu 30 de mile (aproximativ 50 kilometri).Din totalul de 617 kilometri, aproximativ 280 au fost parcurşi pe Ice Road, un fluviu îngheţat. Chiar dacă temperaturile au fost mai ridicate faţă de anii trecuţi, vântul şi ninsoarea le-au pus adesea probleme concurenţilor.La startul cursei au fost înscrişi 23 de concurenţi care intenţionau să parcurgă întregul traseu, însă 16 dintre ei au abandonat pe parcurs. Printre aceştia s-au numărat şi ceilalţi trei români înscrişi în competiţie: Levente Polgar, Florentina Iofcea şi Avram Iancu.Tibi Uşeriu s-a impus ca lider al cursei încă din prima zi, astfel că la linia de sosire avea un avans de peste 80 kilometri faţă de următorul clasat, irlandezul Paul Deasy.În ultima săptămână, Tibi a comunicat prin telefon cu cei de la asociaţia Tăşuleasa Social, condusă de fratele său, Alin, care au publicat pe Facebook zilnic un raport de cursă, pentru a-i ţine la curent pe susţinătorii lui Uşeriu cu evoluţia acestuia.De altfel, aceşti susţinători au decis să pregătească atât lui Tibi, cât şi celorlalţi trei români participanţi, câte o surpriză la întoarcere, constând în tricouri inscripţionate cu chipurile fanilor şi steaguri cu logoul competiţiei 6633 Arctic Ultra.(AGERPRES)Potrivit, Ușeriu și-a pus trecutul pe tapet în cartea sa autobiografică, intitulată „27 de paşi“, care a fost lansată anul trecut, în februarie, la Bistriţa şi Cluj-Napoca.Acolo, conform sursei citate, el vorbeşte despre viaţa sa, despre o condamnare de peste două decenii la închisoare, despre jafurile armate şi tentativa de omor care l-au trimis acolo, dar şi despre reabilitarea adusă de proiectul Tăşuleasa Social şi alergatul care l-a făcut celebru.„În doar 35 de ani, am trăit multe vieţi disparate: copil bolnăvicos terorizat de un tată violent, slugă dată pe vară pe brânză, adolescent dezorientat visând să ajungă şofer de tir ca să poată fugi de toţi, porcar în armata română, sub comanda unui locotentent diliu, azilant politic în Berlin, holbându-mă la vitrine fără un ban în buzunar, bucătar şi pizzar într-un restaurant italian, muncit până la extenuare, martor într-o galerie de alba neagra din Gran Canaria, bodyguard în familia unui mafiot sârb, tâlhar la drumul mare, furând de la bogaţi, ca Robin Hood, dar nu ca să dau la săraci, fugar prin toată Europa, evadat din două puşcării şi, în cele din urmă, client al unui „stabiliment de lux” din care nimeni nu a reuşit să se furişeze în toată istoria lui de 100 de ani”.