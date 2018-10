Tigarile se scumpesc din nou. Cand se vor aplica noile preturi

Tigara google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vesti proaste pentru fumatori. Tigarile se scumpesc din nou, Romania fiind nevoita sa sa transpuna in totalitate Directiva 64/2011 a Comisiei Europene privind acciza impusa pentru tigarete, masura ce va creste costul unui pachet de tigari. In prezent, ponderea taxelor (acciza si TVA) in pretul unui pachet de tigarete este de circa 75%. Asta inseamna ca, din 17,5 lei, costul unui pachet de tigari, 13,125 lei ajung in buzunarul statului. Potrivit art. 11 al Directivei 64/2011, pana la 1 ianuarie 2019, incidenta accizei in pretul mediu ponderat trebuie sa fie de 60%, ceea ce inseamna o crestere de 1-2 procente. „Conform Directivei 64/2011 (art. 10), Romania, alaturi de alte sapte state din Europa Centrala ...