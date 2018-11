"Tigroaice" sau "pisicute"? CSM Bucuresti a facut o partida ingrozitoare si a pierdut la 5 goluri cu cea mai slaba echipa din grupa

CSM Bucuresti Kristiansand google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); CSM Bucuresti a facut cel mai prost meci din actuala editie a Ligii Campionilor si a pierdut fara drept de apel pe teren propriu cu norvegiencele de la Kristiansand, scor 26-31. Campioana Romaniei a contat doar in primele 10 minute ale partidei, moment in care a condus cu 5-3. Apoi, jucatoarele noastre au ratat atac dupa atac si au fost pedepsite la fiecare contraatac de o echipa a lui Kristiansand extrem de taioasa, mult schimbata in bine fata de finala pierduta in Cupa EHF in fata lui SCM Craiova in primavara. Norvegiencele au intrat la pauza cu un avantaj de 5 goluri, 16-11. CSM a inceput mai bine repriza secunda, a dat impresia ca poate sa revina, dar a fost trasa in jos de numeroasel ...