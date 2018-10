Tilda Swinton recunoaste ca ea e de fapt actorul de 82 de ani Lutz Ebersdorf care joaca rolul Dr. Josef Klemperer in filmul "Suspiria". VIDEO

Starul scoţian Tilda Swinton pune capăt speculaţiilor care au circulat în ultimele luni şi recunoaşte că ea este de fapt actorul de 82 de ani Lutz Ebersdorf care joacă rolul Dr. Josef Klemperer în filmul "Suspiria", ce vă apărea în curând pe ecrane, scrie CNN. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); CNN scrie că actriţa Tilda Swinton a trecut prin numeroase transformări pentru apariţiile în filme, însă aceasta tot a reuşit să ia prin surprindere Hollywood-ul. Swinton a avut nevoie de patru ore de machiaj zilnic pentru a se transforma în bărbatul octogenar, a recunoscut actriţa pentru The New York Times. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Make-up artistul Mark Coulier a dezvăluit chiar că actriţa a depăşit orice imaginaţie, ea insistând să aibă organe genitale false care să-i fie ataşate. Swinton joacă şi rolul Doamnei Blanc în acest remake al peliculei horror omonime lansate în 1977, ce va fi lansat în octombrie, însă dezvăluirile de acum pun capăt misterului legat actorul care îl interpretează pe Dr. Josef Klemperer. Amazon, dată în judecată pentru încălcarea drepturilor de autor în cazul filmului „Suspiria” al lui Luca Guadagnino Filmul „Suspiria”, regizat de Luca Guadagnino şi produs de Amazon Studios, le are în distribuţie pe Dakota Johnson, Tilda Swinton şi Mia Goth. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@new ...