Tim Cahill și-a anunțat retragerea din fotbal

Tim Cahill (39 de ani), cel mai bun marcator din istoria naționalei Australiei, și-a anunțat retragerea din activitatea de fotbalist profesionist potrivit mediafax.

Atacantul mai are contract cu formația indiană Jamshedpur FC până la finalul martie, însă acesta a recunoscut că își va încheia acum cariera: "Nu voi mai continua, sunt bătrân pentru fotbal. Mi-ar fi plăcut să mai joc, dar am 39 de ani, am avut o perioadă bună de șase luni în India. Acum sunt interesat de televiziuni, voi începe și pregătirile pentru a-mi lua licența A și voi petrece mai mul timp cu familia. A fost senzațional să joc pe patru mari continente. Am avut o carieră uriașă și sunt foarte recunoscător", a spus Cahill, pentru Optus Sport.

În cariera sa, Cahill a mai evoluat pentru Sydney United, Milwall, Everton, New York Red Bulls, Shanghai Shenshua, Zhejiang Greentown și Melbourne City. În Premier League, acesta a evoluat în 226 de partide, reușind 56 de goluri.

Atacantul a participat la patru Campionate Mondiale alături de Australia, în 2006, 2010, 2014 și 2018, rămânând în memoria fanilor pentru golul marcat la turneul final din 2010, contra Olandei, scor 2-3. În total, Cahill a îmbrăcat de 108 ori tricoul Australiei, marcând 50 de goluri.