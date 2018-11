Time to think big, Romania!

Exista, in lumea anglo-saxona, o expresie incredibil de puternica: "Think Big!", a carei traducere literara in limba romana ("Gandeste la scara mare!") nu are nici pe departe atata forta precum originalul in engleza. Dar este exact ceea ce ii trebuie Romaniei astazi, la 100 de ani de la Marea Unire. Think big este paradigma de care avem disperata nevoie: viziune la scara istorica, concentrarea pe lucrurile mari, importante, iesirea din capcana subiectelor mici, lipsite de semnificatie. Think big ...