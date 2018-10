Timisoara, primul oras din Romania cu transport public pe apa!

Transport public pe apa Timisoara google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Timisoara marcheaza o premiera in Romania, urmand sa devina, joi, primul oras din tara cu transport public pe apa. Ultima cursa pe canalul navigabil Bega a avut loc acum mai bine de o jumatate de secol. Insa, incepand de joi, de la ora 07.30, din statia aflata in spatele Catedralei Mitropolitane vor pleca 3 dintre cele 7 vaporase, in prima cursa. Vezi si: Primarul Timisoarei despre rromi: ''Niste paraziti! Mergeti la munca!'' Calatorii vor plati un bilet in valoare de un leu, chiar la intrarea in vaporas. Fiecare ambarcatiune are o capacitate de 50 de locuri, asemenea unui autobuz. Au trecut doi ani de cand au fost cumparate 7 vaporase. Unul singur a costat ...