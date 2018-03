Timmermans: Romania este gata de Schengen. Nu va opriți, nu alergați in direcția opusa, pentru numele lui Dumnezeu!

ShareTweet Prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a afirmat că România este pregătită să adere la spaţiul Schengen. După discuțiile cu toți oficialii de la vârful statului român, Frans Timmermans a precizat că nu ministrul Justiției trebuie să-i verifice pe magistrați și susține că social democraţii ar trebui să fie mai preocupaţi de locurile de muncă, educaţie şi sănătate decât de Justiţie. Frans Timmermans este în vizită în România în contextul evaluărilor pe care le face Comisia Europeană cu privire la Mecanismul de Cooperare şi Verificare (MCV) în domeniul justiţiei şi luptei împotriva corupţiei. Iată ce declarații a făcut Frans Timmermans, prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, potrivit stiri.tvr.ro: Am discutat cu președinții Camerei Deputaților, Senatului, m-am întâlnit cu președintele și cu d-na prim ministru, însoțită de ministrul Justiției, cu reprezentanți ai sistemului judiciar • Mesajul meu este: în ultimii 20 de ani ați obținut multe lucruri în ceea ce privește independența justiției în România. S-au obținut multe lucruri de la aderarea la UE • Este ca și cum alergăm la un maraton și acum suntem pe ultima sută de metri la maraton • Mesajul meu de astăzi a fost continuați să alergați, dar nu în direcția greșită! alergați în continuare, către linia de finish a acestui maraton • Mai sunt câteva recomandări ale Comisiei: Nu vă opriți, nu stați locului, nu alergați în directia opusă, pentru numele lui Dumnezeu! • E nevoie de: toți cei implicați să muncească din greu și împreună, nu unii împotriva celorlalți. Am convenit cu președinții Camerei Deputaților și Senatului și cu reprezentanții Guvernului că vom intensifica contactele pe care le avem, echipele noastre vor fi în legătură directă. • Să fim în legătură și cu Parlamentul, e important și pentru liderii comisiilor implicate. Vom fi mereu în contact direct • Sunt foarte norocos să am o echipă foarte bună care lucrează la Reprezentanța Comisiei la București, fac o treabă minunată, sunt foarte bine informați și pot să vă asigur că știm întotdeauna exact ce se întâmplă • Putem rezolva problemele numai dacă toate instituțiile sunt implicate. • Trebuie să lucrăm pe marginea acestor legi ale justitiei și de modificare a Codului penal. Asta se poate întâmpla doar într-o atmosferă de cooperare, trebuie să dăm dovadă de respect pentru rolurile celorlalți • UE e fondată pe principiul separării puterilor. Separarea puterilor nu e o problemă în România, dimpotrivă. • S-a construit de-a lungul anilor un sistem de justiție foarte puternic și cred că românii pot fi mândri de sistemul lor de justiție • Atacurile în mass-media, în dezbateri publice la adresa justiției riscă să creeze impresia în rândul populației române că e o problemă cu justiția. Părerea mea e că nu e nicio problemă cu justitia. • E nevoie de respect pentru a crea o procedură de cooperare. • Mi-a făcut plăcere ziua de azi, simt că există o disponibilitate de a soluționa acest demers • Prim ministrul a spus că și-ar dori să ridicam MCV înainte de preluarea președinției UE și i-am spus că nu e chiar imposibil. Însă este posibil numai dacă putem afirma că toate recomandările Comisiei sunt urmate • Pentru că nu avem termene limită, avem o ambiţie, 2019. Însă acest lucru poate fi realizat numai prin paşi concreţi, prin măsuri concrete, nu este vorba despre un termen limită care să impulsioneze această decizie, ci de respectarea recomandărilor care poate determina dacă încheiem MCV-ul sau nu. ShareTweet