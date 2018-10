Timpul trece mai repede..cantand! Un grup de credinciosi aflati la coada pentru a ajunge la moastele Sfintei Parascheva au inceput sa cante - FOTO/VIDEO

Coada Sf Parascheva google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceste momente, cel mai mare pelerinaj din tara se bucura de o prezenta extrem de ridicata. Astazi, 13 octombrie, peste 70.000 de credinciosi au reusit sa treaca deja prin fata raclei. Coada de credinciosi a ajuns in aceste momente la stalpul 57, in jur de 10.000 de oameni asteptand sa se inchine. Vezi si: UPDATE - Ziua 3. Zeci de mii de credinciosi s-au inchinat la moastele Sfintei Parascheva. Randul este urias Pentru ca timpul sa treaca mai repede, un grup de credinciosi au inceput sa cante pentru a face timpul sa treaca mai repede. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...