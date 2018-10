Tina Turner face dezvaluiri in autobiografia sa. A fost diagnosticata cu cancer iar soțul i-a donat un rinichi

Tina Turner dezvăluie în autobiografia „My Love Story”, care urmează să fie lansată pe 15 octombrie, că a fost diagnosticată cu cancer, iar pentru că a renunţat la tratamentul tradiţional în favoarea unuia homeopatic, starea ei s-a înrăutăţit, fiind nevoită să facă un transplant de rinichi, pe care i l-a oferit soţul ei.

În 1985, după aproape un deceniu de când îl părăsise pe Ike Turner, l-a întâlnit pe Erwin Bach. Cu 16 ani mai tânăr decât ea, cei doi s-au simţit imediat atraşi unul de celălalt.

„Eram cam obraznică pe vremea aceea”, scrie Tina Turner, citată de revista People. „Într-o noapte, mi-am spus: îl voi întreba. M-am uitat la el - atât de arătos în cămaşa lui Lacoste, cu blugi şi mocasini fără şosete - şi am şoptit: «Erwin, când vii în America, vreau să faci dragoste cu mine». M-a privit de parcă nu putea crede ce a auzit. Nici eu nu puteam să cred ce am spus”.

În ciuda statutului ei de superstar, Tina recunoaşte că deseori a avut probleme cu încrederea în sine când nu se afla în lumina reflectoarelor.

„Nu am fost niciodată una dintre acele femei care trebuiau să facă sex indiferent. Am făcut pauză şi un an, să fiu sinceră. Am fost mereu neliniştită atunci când am început o relaţie. Dacă ar fi fost dezamăgit de adevărata eu?”.

Până la începutul anilor 1990, cei doi au locuit în Koln (Germania), înainte ca Bach să fie nevoit de munca lui să se mute în Elveţia, unde trăiesc în prezent.

Deşi ea a refuzat prima propunere, s-au căsătorit în 2013, după o relaţie de mai mult de 26 de ani.

Turner a suferit un atac cerebral la 3 săptămâni după nuntă. Fără să îşi dea seama de gravitatea stării sale, a încercat să plece din cabinetul doctorului.

„Atunci am descoperit că nu mă puteam ţine pe picioare. Mi-era prea ruşine să cer ajutor. Picioare şi muşchi de oţel de la dans, dar nu aveam puterea să mă ridic. Terifiată, m-am târât până la o canapea, tot timpul gândindu-mă că nu mi-o pot imagina pe Tina Turner paralizată. M-am îndoit că aş mai fi putut purta vreodată tocuri, să nu mai vorbim despre dansat cu ele”.