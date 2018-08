Tineri prinși cu droguri asupra lor pe litoralul romanesc

Patru tineri au fost depistaţi de jandarmi, la Vama Veche, în perioada 28 - 30 august, având asupra lor substanţe halucinogene, cercetările fiind continuate de lucrătorii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, au informat joi reprezentanţii Grupării de Jandarmi Mobile "Tomis", scrie Agerpres.

"Jandarmii Grupării Mobile Constanţa care se aflau în misiune de asigurare a ordinii şi siguranţei publice în Vama Veche, au depistat 3 persoane cu vârste cuprinse între 25-38 ani, una de sex feminin şi două de sex masculin, în parcarea situată pe str. Albatros, la aproximativ cincizeci metri de terasa Molotov, ce aveau asupra lor 1 ţigaretă confecţionată artizanal, care conţinea o substanţă vegetală cu miros înţepător specific cannabisului, 4 pliculeţe autosigilant şi 1 recipient sub formă de aparat de mărunţit, ce conţineau în total 7 comprimate tip pastile, substanţe vegetale cu miros înţepător sub formă de muguri, specific cannabisului şi substanţe de culoare albă sub formă de granule", potrivit unui comunicat de presă transmis de GJM "Tomis".O altă persoană, un tânăr în vârstă de 30 de ani, a fost depistată pe plajă, în dreptul terasei "Expirat", având asupra sa un pliculeţ autosigilant ce conţinea o substanţă sub formă de pulbere de culoare albă."Pliculeţele autosigilante, aparatele de mărunţit şi jointurile găsite asupra lor vor fi predate Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, în vederea continuării cercetărilor", conform sursei menţionate.