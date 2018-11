Tineri retinuti pentru furt calificat. A fost intocmit dosar penal

Ruţă Laurenţiu – Ştefan Florentina Deoarece suntem un cotidian local, care reflectă la zi evenimentele şi acţiunile ce au loc în aria noastră geografică, am considerat că cititorii noştri trebuie să afle ce cupluri constănţene vor spune „DA“ în faţa ofiţerului de sta ...

Lucian Şova şi-a depus joi demisia de la Ministerul Transporturilor. Fostul, de acum, ministru al Transporturilor, Lucian Șova, declara miercuri, pentru Capital, că nici nu i s-a cerut demisia. “Nu mi s-a cerut oficial demisia. Demisia poate fi o soluție, dar oficial nu mi-a cerut-o nimeni. De asemenea, nu mi s-a reproșat activitatea de la minister. Eu îmi continui programul normal. Azi am fost la întâlnirile stabilite, particip la Guvern împreună cu doamna prim-ministru la întâlnirea cu importanți lideri ai PE în perspectiva preluării de către România a președinției Consiliului UE. Deocamdată, eu îmi fac treaba aici. Cred că am căzut la mijloc. Știu însă că am deranjat cuiburi de viespi pe care nu le-a deranjat nimeni timp de 20 ...