Tineri somati de jandarmi in statiunea Mamaia. Ce s-a gasit in masina celor doi

Sâmbătă, 28 aprilie, ora 05.00, un echipaj de jandarmerie din cadrul Grupării Mobile Constanţa care se afla în misiune de menţinere şi asigurare a ordinii şi siguranţei publice în nordul staţiunii Mamaia, a observat că cineva se joacă cu o lanternă, într-o maşină parcată într-o zonă neiluminată. Jandarmii s-au apropiat de maşină şi au văzut în interior, două persoane agitate care încearcă să ascundă sub scaunele din faţă, mai multe lucruri. Persoanele au fost somate şi au coborât din autovehicul. În autoturism, sub scaunele din faţă şi în portbagaj, jandarmii au mai găsit, un plic autosigilant şi o folie din plastic trensparent în care se aflau opt pastile dreptunghiulare, de culoare albastră, având înscripţionate litera „R”, o pungulita din plastic transparent, un recipient din plastic de culoare galbenă şi un borcan sub formă hexagonală, inscripţionat Polen 110 g, ce conţineau fragmente vegetale de culoare verde sub forma de muguri, cu miros înţepător.Cele două persoane, de 28, respectiv 32 de ani, împreună cu folile, pliculeţele autosigilante, pastilele şi borcanul cu fragmentele vegetale au fost predate lucrătorilor IPJ Constanţa, în vederea continuării cercetărilor.