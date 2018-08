Tineri spulberati pe o trecere din Mamaia! Soferul a fugit de la fata locului

Mai mult adolescenti au fost spulberati pe o trecere de pietoni din statiunea Mamaia. Soferul este cautat de politie, dupa ce a fugit de la fata locului.



Adolescentii spulberati pe o trecere din Mamaia au 15 ani, respectiv 18 ani si sunt din Vaslui. Victime au fost grav ranite, in noaptea de duminica spre luni, in statiunea din nordul litoralului, fiind loviti de o masina pe o trecere de pietoni. Soferul vinovat a fugit de la locul faptei, fiind cautat de politisti.



Un conducator auto a accidentat doi pietoni, care s-au angajat in traversarea strazii, pe marcajul pietonal, IN statiunea Mamaia, potrivit observator.



Conducatorul auto se deplasa dinspre municipiul Constanta catre orasul Navodari, iar dupa producerea accidentului acesta a parasit locul faptei.

