Tinerii romani vor primi bilete de tren gratuite ca sa calatoreasca in Europa

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Intre 20.000 si 30.000 de tineri din Uniunea Europeana vor primi un bilet de tren gratuit, in ziua in care implinesc 18 ani, pentru a calatori timp de o luna in 30 de tari europene. Comisia Europeana face primii pasi spre implementarea programului si intentioneaza sa aloce 12 milioane de euro, de care vor putea beneficia inclusiv tinerii romani, potrivit Euronews. „Educatia nu este doar ceea ce invatam in sala de clasa, dar si ceea ce descoperim despre culturile si traditiile celorlalte tari”, a declarat Tibor Navracsics, comisarul european pentru Educatie, Cultura, Tineret si Sport. Comisia urmeaza sa definitiveze si modalitatea prin care tinerii vor putea aplica pentru a primi biletul de tren Interrail, in valoa ...