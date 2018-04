Tinuta purtata de Gabriela Cristea la petrecere. Zici ca e rochie de mireasa

Ieri a fost o zi emotionanta pentru Gabriela Cristea si sotul ei, Tavi Clonda. Cei doi si-au crestinat fetita, in varsta de aproape opt luni. Slujba religioasa de crestinare a printesei lor, Bella Victoria Margot, a avut loc la o bisericuta din apropierea casei lor din zona Corbeanca.

Micuta a avut doua perechi de nasi, sotii Madalin Ionescu si Cristina Siscanu, dar si sora lui Tavi, Ioana Arama, si Tudor, bun prieten cu celebrul tatic. Apoi, alaiul de petrecareti s-a mutat la un local celebru, din Pipera.



Au degustat din cele mai alese preparate pentru a decide meniul de la botez

„Arata foarte bine. Noi suntem amandoi pofticiosi. Este foarte bun. Este important aperitivul, este ceva pentru toate gusturile. Sigur, voi canta si eu. Am o piesa speciala pentru fetita si pentru mama…”, a spus Tavi Clonda.

„Victoria va avea mai multe tinute, eu voi avea doua rochii. Casa noastra e plina de jucarii de cand a aparut ea, e un fel de magazin de jucarii la noi in casa. Nu am avut probleme mari cu ea, nu a facut febra niciodata. Este un copil care are nevoie de socializare. Tavi isi doreste foarte mult un al doilea copil si eu imi doresc, dar nu acum.” a declarat si Gabriela Cristea, in legatura cu pregatirea marelui eveniment.

