Tinute in tendinte, in noul magazin BSB, inaugurat in Iulius Mall Cluj

Recent, in mixul de magazine fashion disponibil in Iulius Mall Cluj s-a alaturat BSB, brandul international dedicat femeilor pasionate de moda. Noua locatie propune piese vestimentare si accesorii moderne, cu atitudine si caracterizate de un stil young. Brandul de fashion BSB se adreseaza femeii urbane, care alege sa se exprime prin tinute cu un design unic si care pune pret pe calitatea articolelor din garderoba. Noua locatie este situata la parterul Iulius Mall Cluj si este destinatia doamnelor si domnisoarelor in cautarea outfit-urilor originale si cu personalitate.

In oferta BSB sunt incluse rochii pentru orice ocazie, bluze cu un croi modern si feminin, pantaloni in trend, fuste, salopete, articole din denim si multe alte piese de imbracaminte. Calitatea materialelor, executia finisajelor, versatilitatea produselor si modelele inovatoare sunt elementele care definesc propunerile BSB si care cuceresc orice pasionata de moda. In plus, brandul propune si colectii outwear, care ies din tipare prin imprimeuri sau designul original. Si planurile de vacanta pot incepe la BSB, unde sunt expuse piese vestimentare si costume de baie perfecte pentru plaja sau piscina. Iar pentru tinute complete, sunt disponibile accesorii cu stil, precum: palarii, esarfe, bijuterii, incaltaminte si altele.

Dupa 36 de ani de activitate, compania BSB ocupa o pozitie de top in domeniul modei pentru femei. Astazi detine o retea extinsa care include 105 magazine exclusive BSB in 22 de tari. In Romania, brandul este prezent cu 23 de locatii, doua dintre acestea fiind in reteaua nationala de centre comerciale Iulius Mall, la Cluj-Napoca si Iasi.

