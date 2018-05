Toți avem cateva sute de celule CANCEROASE in organism. Doar sistemul IMUNITAR le ține sub control. Cum il ajutam

ShareTweet Imunitatea organismului este un aspect esențial pentru sănătate. Această imunitate este aura protectoare a noastră, problemele încep și se dezvoltă galopant dacă această aură de protecție devine vulnerabilă. Sistemul imunitar este alcătuit din două părți:  Sistemul imunitar înnăscut  Sistemul imunitar dobândit Orice disfuncție a sistemului imunitar, în ansamblu, poate duce la o listă lungă de afecțiuni. Sistemul imunitar înnăscut este sistemul de apărare prezent, la majoritatea organismelor vii, încă de la începutul existenței (imunitate înnăscută, moștenită). Sistemul imunitar dobândit este dezvoltat în timpul vieții, după ce organismul a venit în contact cu agentul patogen. Toți avem câteva sute de celule canceroase în organism, plus diferiți microbi, bacterii și chiar viruși care ne-ar putea deveni fatali, dacă nu ar fi ținuți sub control de sistemul imunitar. Acest sistem luptă cu orice agresiune din exterior și din interior, cu condiția să nu fie perturbat. Din cauza aerului poluat, a stresului și, mai ales, a alimentației chimizate, capacitatea de luptă a sistemului imunitar scade dramatic. Cu un sistem imunitar scăzut, bolile intră în organism și ne transformă viața într-un calvar, dacă nu cumva chiar ne ucid. Soluția nu este atât îndoparea cu medicamente de sinteză, cât restabilirea echilibrului sistemului nostru imunitar, ca să fie capabil să lupte împotriva agresiunilor asupra organismului. Pentru a produce ”soldățeii” care să ne apere de rele, adică celulele imunitare, limfocite T și B, celule producătoare de anticorpi, sistemul imunitar are nevoie de anumite vitamine și minerale pe care le preia din hrană, mai exact de vitaminele A, B6, C, E și D, din zinc, seleniu, cupru, fier și din substanțele vegetale precum beta-caroten sau licopină. Există și remedii naturale, care pot contribui la îmbunătățirea sistemului imunitar. Usturoiul. Este unul dintre cele mai cunoscute remedii pentru îmbunătățirea sistemului imunitar. Acesta poate fi introdus în dieta copilului chiar de la vârsta de doi ani. Nu vă feriți de mirosul neplăcut, pentru că tocmai substanța care conferă acest miros, alicina, este factorul de creștere a imunității. În cazul adulților, doza minimă recomandată pentru a obține efecte terapeutice este de trei căței de usturoi proaspăt pe zi. Este indicat ca această cură să nu dureze mai mult de o săptămână. Mierea, polenul, lăptișorul de matcă și propolisul, sunt excelente stimulente ale sistemului imunitar. Ele reprezintă un adevărat cocteil de vitamine, minerale, enzime, proteine și aminoacizi, care sprijină sistemul imunitar să producă anticorpi. Ardeiul iute sau boiaua de ardei stimulează metabolismul. Ardeiul iute este bogat în beta-caroten, care este transformat în vitamina A în sânge și ajută organismul în lupta împotriva infecțiilor. Lămâia. Este unul din fructele care aduce beneficii uimitoare pentru imunitate. Conține cantități mari de antioxidanți și vitamina C, care contribuie direct la îmbunătățirea sistemului imunitar și, de asemenea, echilibrează nivelurile alcalinitate/aciditate din organism. Consumând mereu limonadă, devenim mai rezistenți la boli. De altfel, este bine să consumăm și alte citrice, portocale, mandarine, limete, clementine, toate proaspete. Mai mult pe doctorulzilei.ro ShareTweet