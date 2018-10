Toader anunta o posibila ordonanta de urgenta care sa CORELEZE legile justitiei cu recomandarile Comisiei de la Venetia

La doar două zile de la cazul care a cutremurat tot județul Dâmbovița, după ce un bărbat a murit pe scările casei iubitei din tinerețe, ca urmare a loviturilor aplicate de femeie cu un ciomag, (DETALII AICI) un nou incident sochează. O femeie de 66 de ani și-a lovit soțul cu un topor în cap, de două […] The post Incident terifiant în Dâmbovița. O femeie și-a lovit bărbatul cu toporul în cap, de două ori appeared first on Cancan.ro.