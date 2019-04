Toader despre referendum si Ordonante: Constitutia permite Guvernului sa emita Ordonante de Urgenta

Tudorel Toader google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Justitiei Tudorel Toader afirma, cu privire la referendumul anuntat de presedintele Klaus Iohannis, ca emiterea Ordonantelor de Urgenta de catre Guvern este un act prevazut in Constitutie, iar "extragerea" acestei prevederi implica revizuirea Constitutiei. Breaking news! Decizia Ministerului Justitiei: Doar un singur candidat validat pentru functia de Procuror General “Referendumul este apanajul presedintelui republicii, nu al ministrului Justitiei. Referendumurile intran in doua categorii: cele obligatorii care produc consecinte juridice si cele consultative. Am vazut si eu toata dezbaterea din spatiul public, mai consulta, Parlamentul, data, extindem aria de referinta ...