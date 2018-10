Toader: Maine merg la Strasbourg cu doamna premier si ne vom intalni cu Timmermans; ii voi cere sa depasim faza ingrijorarilor

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat că se va deplasa marţi la Strasbourg împreună cu premierul Viorica Dăncilă, unde se va întâlni cu prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, căruia îi va cere "să depăşim faza aceea a îngrijorărilor, preocupărilor, potenţiala afectare a statului de drept". "Mâine după-amiază, merg la Strasbourg împreună cu doamna premier şi ne vom întâlni cu prim-vicepreşedintele Timmermans. Eu m-am întâlnit cu domnia sa de multe ori. I-am cerut şi îi voi cere şi mâine să depăşim faza aceea a îngrijorărilor, preocupărilor, potenţiala afectare a statului de drept. Să discutăm punctual, soluţia legislativă cutare nu este bună, pentru că poate fi îndreptată prin modificarea X şi aşa mai departe. Adică să ieşim din enunţurile de principiu, dar care nu au o abordare secvenţială documentată. Vom participa la dezbaterile din Parlament, după care, pe datele de 16, 17, 18 octombrie, mă voi deplasa la Veneţia, la lucrările Comisiei de la Veneţia. Parte dintre, să spunem, recomandările Comisiei, îngrijorările exprimate de Comisia de la Veneţia, au fost preluate. Unele dintre ele au fost validate de către instanţa de contencios constituţional", a spus Toader luni seară, într-o intervenţie telefonică la Antena 3. Tudorel Toader a mai anunţat că, marţi dimineaţa, se va întâlni la sediul Ministerului Justiţiei cu membrii Comisiei MCV, susţinând că "sunt progrese evidente" în legătură cu acest mecanism. "Mâine dimineaţa, la orele 8,30, vom primi la Ministerul Justiţiei membrii Comisiei pentru verificarea MCV. Noi avem pregătit raportul cu elementele de progres pe care le-am înregistrat. Le vom prezenta, le vom dezbate. Dar, MCV-ul acesta, un mecanism instituit în 2007, de aproape 11 ani de zile, cu părere de rău trebuie să spun că nu a fost chiar riguros instituit, pentru că iniţial erau trei recomandări. România tot face eforturi de 10 -11 ani să le îndeplinească şi am mai rămas, din trei, cu 12 recomandări. Astăzi, după 11 ani, avem 12 recomandări, deşi plecasem de la trei. De ce anume? Pentru că cele trei iniţiale erau ca nişte ţinte mobile. Tot timpul când te apropiai de ele, nu erau îndeplinite şi mai apărea altceva şi altceva. De dată recentă, s-a solicitat Comisiei: 'spuneţi-ne ce înseamnă fiecare recomandare, ca să ştim să bifăm ce avem de îndeplinit, ca să ştim dacă am îndeplinit sau nu'. Eu, ca unul care am participat la fiecare întrevedere şi discuţie şi la întocmirea rapoartelor intermediare, vă pot spune că sunt progrese evidente", a susţinut ministrul Justiţiei. În legătură cu dezbaterile din Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) din Parlamentul European, Toader a explicat că "îngrijorările, preocupările, afirmaţiile dintr-un fel sau altul" în legătură cu modificările aduse codurilor penale "sunt premature, pentru că ele se află în controlul de constituţionalitate la Curtea Constituţională şi nu ştim încă ce soluţii vor fi finale şi dacă soluţiile finale vor fi de natură să afecteze independenţa, libertatea, statul de drept". Comisia Europeană va continua dialogul cu autorităţile române, dar dacă regulile Uniunii Europene sunt încălcate, aceasta nu va ezita să ducă Guvernul României în faţa instanţei acolo unde va fi adecvat, a declarat luni seară, în cadrul unei dezbateri din Comisia pentru libertăţi civile a Parlamentului European privind situaţia din România, prim-vicepreşedintele CE, Frans Timmermans. "Am văzut progrese în trecut, uneori chiar progrese spectaculoase, dar acum există riscul real ca lucrurile să regreseze, într-un mod care să afecteze nu doar democraţia din România, ci şi locul pe care România şi l-a construit în ultimii ani ca membră UE. Comisia a cerut în mod repetat autorităţilor române să regândească cursul lor de acţiune şi să construiască un consens amplu privind calea de urmat. Şi vreau să repet acest apel şi îl voi repeta mai târziu în această săptămână în plenară. CE este mereu gata să coopereze şi să sprijine autorităţile române în acest proces", a declarat Timmermans în cadrul dezbaterii, unde a exprimat, printre altele, preocupări privind amendarea legilor justiţiei şi a codurilor penale, precum şi a procedurii de evaluare a procurorului general. El a mai spus că "dacă vor fi adoptate fără schimbări efectele combinate ale amendamentelor la legile justiţiei şi la codurile penale, acest lucru va afecta capacitatea sistemului de justiţiei, inclusiv al serviciului procuraturii, de a lupta eficient împotriva corupţiei şi a altor infracţiuni". Potrivit înaltului oficial european, acest lucru este important pentru că în România, de-a lungul anilor, s-au realizat multe în lupta împotriva corupţiei la nivel înalt. "Asta ar însemna un regres serios faţă de evaluarea pozitivă pe care Comisia a avut-o în raportul MCV din ianuarie 2017. Dar legile nu sunt încă promulgate, aşa că nu este încă prea târziu pentru instituţiile din România să întoarcă situaţia înapoi. În orice caz, CE va trebui să evalueze foarte atent textele promulgate în cele din urmă şi dacă acestea sunt conforme legea UE. Vom raporta asupra situaţiei în raportul MCV de luna viitoare. Puteţi vedea ce a menţionat raportul din ianuarie 2017 şi cel din noiembrie 2017. Situaţia s-a deteriorat. Fiţi liniştiţi, toate evoluţiile vor fi evaluate cu meticulozitate şi reflectate în acest raport", a mai spus Timmermans. El a mai afirmat că CE "cere insistent României să readucă urgent procesul de reformă înapoi pe calea cea bună şi să se abţină de la noi paşi care să anuleze progresul realizat în ultimii ani". "Concret, asta înseamnă urmarea recomandărilor noastre din raportul MCV din ianuarie 2017, recomandările exprimate de Comisia de la Veneţia şi de GRECO. Este încă o oportunitate de a reversa lucrurile. Ca întotdeauna suntem gata de ajutor, dar responsabilitatea şi puterea de a asigura schimbările ţine de instituţiile din România şi fac apel la ele să facă paşii corecţi şi să facă acest lucru acum", a pledat Frans Timmermans. AGERPRES/(AS-autor: Eusebi Manolache, Florin Ştefan, editor: Antonia Niţă, editor online: Adrian Dădârlat)