Toader si-a luat concediu. Moment dificil pentru ministru dupa criticile Comisiei de la Venetia

Tudorel Toader si-a luat patru zile de concediu in aceasta saptamana, in plina criza in justitie dupa criticile dure transmise vineri pe tema modificarilor la legile justitiei si la Codurile Penale. Astazi, Comisia de la Venetia este asteptata sa publice raportul cu privire la modificarile din Justitie.

Potrivit programului oficial anuntat pe site-ul ministerului, ministrul se afla in concediu toata saptamana, cu exceptia zilei de miercuri, atunci cand sunt programate „activitati de coordonare interna la nivelul Ministerului Justitiei”.

Dimineata, ministrul a postat pe Facebook un mesaj care „va fi sters peste o ora” cu privire la OUG 92 privind legile justitiei si raportul Comisiei de la Venetia: „Comisa de la Venetia nu a luat in discutie modificarile survenite prin OUG pentru modificarea legilor justitiei. Un astfel de aviz ar urma sa fie adoptat la plenara din decembrie 2018!”

Comisia de la Venetia este asteptata astazi sa publice criticile la adresa Romaniei pentru modificarile aduse atat codurilor penale, cat si legilor justitiei.

Inca de la sfarsitul saptamanii trecute, institutia si-a aratat ingrijorarea si, totodata, dezacordul pentru modificarile propuse de majoritatea PSD-ALDE la codurile penale. Modificarile slabesc lupta anticoruptie, sustin membrii Comisiei de la Venetia, care astazi ar trebui sa-si argumenteze pozitia.

Vineri, presedintele Klaus Iohannis a afirmat, dupa opinia critica a Comisiei de la Venetia privind codurile penale si legile justitiei, ca ministrul Justitiei si-a compromis definitiv credibilitatea acesta fiind un motiv intemeiat pentru a-si prezenta demisia din functie.

