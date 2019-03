Toader sustine ca doar 5% din detinutii eliberati in baza recursului compensatoriu au recidivat

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca scaderea populatiei din penitenciare nu se datoreaza atat adoptarii legii recursului compensatoriu, cat schimbarii Codului Penal, in 2014, cu o "politica penala cu puternice accente preventive, pe reeducare si reintegrare sociala a celor care au comis infractiuni".



El adauga ca aproximativ 5% din cei eliberati in baza recursului compensatoriu au recidivat. "Subliniez acest aspect pentru ca in spatiul public au aparut accente neadecvate in sensul ca beneficiarii Legii recurusului compensatoriu au revenit in majoritatea lor in penitenciare", mai spune el.



"Trendul populatiei penitenciare mi s-a spus ca este in scadere, dar in opinia si convingerea mea nu se datoreaza atat faptului ca s-a adoptat legea privind recursul compensatoriu.



Eu cred ca se datoreaza in primul rand modului in care legiuitorul penal si-a schimbat politica penala de prevenire si combatere a fenomenului infractional, si anume trecerii de la Codul Penal din '68, cu multele modificari, pana in februarie 2014, unde era o politica penala preponderent represiva, cu pedepse mari.



Noul Cod Penal din februarie 2014 a adoptat o politica penala cu puternice accente preventive, pe reeducare si reintegrare sociala a celor care au comis infractiuni", a declarat, joi, Tudorel Toader, la bilantul Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP).



Ministrul "apreciaza" ca, dintre cei care au beneficiat de liberarea in baza recursului compensatoriu, cei mai multi au trecut "prin filtrul instantei de judecata, prin liberare conditionata" si doar o mica parte au beneficiat prin implinirea termenului, fiind considerate sase zile executate la fiecare 30 de detentie.



Ministrul Justitiei a mai spus, invocand datele prezentate de conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, ca 5,02 la suta dintre cei liberati in baza recursului compensatoriu au recidivat.



"Subliniez acest aspect pentru ca in spatiul public au aparut accente neadecvate in sensul ca beneficiarii Legii recurusului compensatoriu au revenit in majoritatea lor in penitenciare, au recidivat", a spus Tudorel Toader.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.