„TOAMNA FILATELICA IESEANA a inregistrat succesul scontat in randul amatorilor de filatelie si al copiilor’’

Astazi, 09.10.2018, la sediul Postei Romane de pe Strada Cuza Voda, nr.3, a avut loc o conferinta de presa de inchidere de proiect la care au participat reprezentantii Asociatiei Centrul Regional de Integrare Sociala Nord Est(CRIS), ai Romfilatelia, ai Asociatiei Filatelice Moldova Iasi si Filialei Iasi ai Federatiei Filatelistilor Feroviari din Romania. In cadrul conferintei de presa s-au dezbatut principalele probleme ridicate de evenimentul tocmai desfasurat. A sasea editie a proiectului " Toamna filatelica ieseana " s-a numit in acest an " Iasi – Oras al Marilor Uniri " si s-a desfasurat sub egida Centenarului. Evenimentul a adus la Iasi colectii private inedite de ...