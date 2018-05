Toata lumea banuia asta. Totul se confirma! La 11 ani de la dispatitie, ELODIA…

Sunt 11 ani de cand avocata Elodia Ghinescu a fost data disparuta, devenit astfel cea mai cautata persoana din Romania. Desi a fost, ulterior declarata fara suflare, Cristian Cioaca fiind condamnat la 22 de inchisoare, cazul Elodiei pare sa fie inca departe de final.

Un nou dosar ramane deschis in instanta de familia Elodiei, care face demersuri pentru a ajunge la copilul ramas in grija familiei Cioaca.

Potrivit informatiilor oferite de avocata familiei Ghinescu, la Antena 3, copilul ar fi fost influentat negativ in ceea ce o priveste pe mama sa, Elodia Ghinescu.

„Familia lui Cristian Cioaca il influenteaza pe copil intr-un mod negativ cu privire la familia mamei lui. Faptul ca i s-a spus de catre Cristian Cioaca, de catre familia lui, ca din cauza doamnei Ghinescu tatal lui se afla in inchisoare, copilul s-a schimbat.

Doamna Ghinescu, pe langa faptul ca a pierdut-o pe Elodia, mai are si o mare suferinta. Nu isi poate vedea nepotul. Mama Elodiei apeleaza la orice solutie pentru a-l vedea pe micut”, a declarat avocata familiei Ghinescu, potrivit Antena 3.

Un prieten apropiat al familiei Cioaca a facut o dezvaluire care schimba total datele misterului care a pus o intreaga Romanie pe jar.

Acesta a indicat locul in care s-ar afla trupul celei mai cunoscute disparute din peisajul autohton, scrie a1.ro

Barbatul, care a facut aceste dezvaluiri sub portectia anonimatului este convins ca femeia nu mai e in viata, iar locul in care se afla trupul este… Marea Neagra: „Nu am nicio indoiala ca Elodia a fost aruncata in mare”, a spus sursa.

Mai mult, prietenul celor doi soti Ciaca a oferit si amanunte despre cum a ajuns trupul neinsufletit al avocatei pe fundul marii, afirmand ca este legat cu greutati de plimb de picioare pentru a nu fi adusa la tarm.

La data de 30 ianuarie 2013, Cristian Cioaca a fost trimis in judecata de catre procurorii Parchetului Instantei Supreme pentru omor calificat si profanare de morminte, dupa mai bine de cinci ani de la disparitia Elodiei.

Procurorii aratau in rechizitoriu ca, in noaptea de 29 spre 30 august 2007, „pe fondul unor relatii conflictuale preexistente legate de un iminent divort determinat de presupusele relatii extraconjugale ale sotilor, Cristian Cioaca i-a aplicat sotiei sale multiple lovituri, soldate cu decesul acesteia”.

Ulterior, Cioaca a dus trupul sotiei sale in cada baii principale, unde l-a depesat pentru a-l putea ascunde mai usor, spun procurorii. Pentru fapta sa, fostul politist a fost condamnat la 15 ani si opt luni de inchisoare.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.