Toata lumea il stie pe Giani Kirita, insa putini o cunosc pe Daniela! Cum arata fosta sotie a sportivului, cu care are doi copii

Giani Kirita

Giani Kirita este unul dintre cei mai controversati concurenti de la Exatlon. Barbatul face parte din echipa Faimosilor si se implica foarte mult ca ceilalti coechipieri sa aiba un psihic foarte bun. Daca pe plan profesional i-a mers foarte bine, in cel personal lucrurile au stat putin diferit.

Dupa un mariaj de aproape 15 ani cu Daniela, femeia care i-a daruit doi copii, Roxana (18 ani) si Marco (15 ani), sportivul a decis sa divorteze. „Nu a fost o decizie usoara, mai ales ca erau la mijloc si copiii, insa asa cel mai bine pentru amandoi! E adevarat ca Daniela nu s-a impacat multa vreme cu situatia, dar pana la urma, dupa patru ani, in care au existat neintelegeri, in 2015, ea si Giani au revenit la sentimente mai bune!

Si-au dat mana prieteneste si, pentru binele familiei, au pastrat o relatie civilizata, bazata de respect si incredere! Ex-jucatorul dinamovist se intelege de atunci de minune cu fiul si fata lui, pe care ii iubeste ca pe ochii din cap si, poate, tocmai de aceea, a facut tot ce-i posibil sa nu le lipseasca nimic. Le-a dat o pensie alimentara decenta, in plus, a fost alaturi de ei intotdeauna, chiar daca nu mai forma o pereche cu mama lor”, au dezvaluit pentru wowbiz.ro, persoane apropiate fostului fotbalist.

Giani si Daniela s-au casatorit in 2000. Pe vremea aceea, fotbalistul era capitanul dinamovistilor, iar nas le-a fost Cristi Borcea. „Nunta cu Dana am facut-o din banii pe care i-am primit de la Dinamo pentru titlul de campion castigat in 2000. A fost o petrecere mare la hotelul Bucuresti, unde am avut peste 200 de invitati”, dezvaluia Giani la un moment dat.

