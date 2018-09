Toata lumea o stie pe Valentina Pelinel, dar sora ei este o aparitie rara

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Valentina Pelinel a fost in centrul atentiei mass media, mai ales in ultimele zile, cand a anuntat ca este insarcinata cu gemene si s-a casatorit cu Cristi Borcea. Valentina s-a bucurat de multa popularitate in ultima vreme, mai ales datorita relatiei cu Cristi Borcea. Putina lume stie ca noua doamna Borcea are o sora cu 7 ani mai mica decat ea. Lavinia are si ea familia ei si este nelipsita din galeria foto cu care Valentina Pelinel se lauda pe conturile personale, de pe retelele de socializare. Nu putem afirma ca cele doua surori seamana ca doua picaturi de apa, insa fanii care o urmaresc pe Valentina pe retelele de socializare au remarcat altceva: cat de bine seamana Valentina cu mama ei. ...