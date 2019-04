Toata lumea radea de ea, se casatorise doar o data, dar purta mereu doua verighete intregi, si una rupta. Intr-o zi s-a saturat si le-a zis tuturor de ce nu respecta ce zice preotul. Motivul care i-a schimbat viata

Laura Floyd a postat pe profilul sau de Facebook povestea impresionanta care explica de ce are pe deget doua verighete intregi alaturi de un rupta. Motivul ei a impresionat mii de oameni si a amintiti acestora ce inseamna de fapt iubirea adevarata.

Iata care a fost mesajul Laurei Floyd:

,,Multa lume ma intreaba de ce am trei verighete si de ce una este rupta. Cea rupta nu este chiar rupta. A trebuit sa o tai cand am avut preeclampsie cu primul meu copil. Mi-am facut un set nou, insa nu am putut sa renunt la cea taiata. Pentru mine, este mai mult decat o verigheta stricata.

Eu si sotul meu ne-am casatorit cand eu aveam 19 ani si el avea 21. Eram tineri, indragostiti si fara bani. Primul set de inele a costat 300 de dolari. Pentru mine, acest inel rupt este simbolul iubirii si credintei nesfarsite. Am trecut prin atatea in ultimii 10 ani, insa nu l-as inlocui pe el si nici inelul rupt pentru nimic in lume. Mereu voi purta inelul.

Aceasta este dovada ca nu conteaza daca ceva este defect sau nu indeplineste standardele societatii. Ceea ce conteaza este dragostea pura si puterea pe care o avem”.

Preeclamsia este o complicatie care apare in cazul femeilor insarcinate si care cauzeaza, printre altele, si umflarea mainilor si a picioarelor. Postarea femeii i-a facut si pe altii sa isi depene povestile asemanatoare. Un comentator a facut un rezumat perfect: ,,Fiecare avem calatoria noastra unica si ce e bine pentru noi, doar noi putem decide… Nu conteza ce valoare in bani are ceva, ceea ce conteaza este cat de mult valoreaza pentru TINE”.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.