Toate bolile din corp ti se citesc pe fata – Ce legatura este intre tenul tau si organele interne

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In traditia populara chineza se considera ca aspectul general al fetei si culoarea sa sunt legate direct de starea de sanatate a intregului organism. Problemele la nivelul organelor si sistemelor (respirator, sangvin, nervos, digestiv) se reflecta pe fata omului. In imagine puteti vedea zonele fetei si organele cu care sunt legate acestea. Culoarea pielii * Problemele sistemului cardiovascular se manifesta prin inrosirea pielii fetei, mai ales in jurul nasului. * Cearcanele subt ochi reflecta dereglari in functionarea rinichilor, iar culoarea palida a fetei indica probleme la plamani. * Nuanta galbuie sau verzuie a fetei este un semnal al problemelor la ficat, iar daca fata are o nuanta mai apropiata de oranj atunci probleme ...