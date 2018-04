"Toate lucrurile spuse de el, din ce am vazut si eu la televizor, sunt minciuni". Rasturnare de situatie! Detalii nestiute despre batranul batut de doi tineri in Brasov! Un fost angajator spune tot

Rasturnare de situatie in cazul lui Dumitru Nicolae, batranul din Brasov batut crunt de doi tineri. Barbatul de 66 de ani se afla si acum in spital, sub atenta supraveghere a medicilor. Situatia lui a revoltat si emotionat sute de oameni, care s-au mobilizat pentru a-l ajuta. Cu toate acestea, o persoana care il cunoaste bine pe barbat sustine ca el nu este ceea ce pare.

Batranul din Brasov nu are nici acte de identitate, nici casa, iar oamenii inimosi au sarit in ajutorul lui. Medicul Vasi Radulescu a reusit sa stranga pentru el aproximativ 90.000 lei. Pana in prezent nu se cunosc prea amulte lucruri despre Dumitru Neculai. Jean Purice, barbatul la care batranul din Brasov a lucrat timp de sapte ani, in gospodaria sa din Stupini, a vorbit in presa despre viata lui Neculai. Desi sustine ca ii pare rau ca barbatul a trecut prin asta, el spune ca oamenii nu ii cunosc viata.

El sustine ca s-au prezentat in presa mai multe detalii neadevarate despre batranul din Brasov, amanunte pe care le-a oferit chiar Dumitru Neculai.

Cine este, de fapt, batranul din Brasov

„Eu nu mai am tata si l-am tratat ca pe un membru al familiei. A stat la masa cu copilul si sotia mea, am facut sarbatorile impreuna, l-am gazduit peste iarna. Este un om curat, trebuia sa ascund matura de el. Muncea cat zece, isi facea treaba, pana cand scapa la bautura. Atunci nu te mai puteai intelege cu el. Era total dezechilibrat si vorbea prostii. Eu chiar am tinut la el, ii spuneam «tataie». Imi pare rau de ce a patit, ca a fost batut de tinerii aceia fara minte. Nimeni nu merita asa ceva, dar povestea lui nu este asa cum a fost prezentata peste tot”, a povestit Jean Purice pentru adevarul.ro.

Barbatul sustine ca povestile batranului din Brasov, cum ca ar avea un fiu bolnav de care are grija, dar si faptul ca avea multi bani la el cand a fost atacat, ar fi departe de adevar: „Toate lucrurile spuse de el, din ce am vazut si eu la televizor, sunt minciuni. Eu personal, desi a stat la mine ani la rand, nu am stiut niciodata cum il cheama exact sau cati ani are. Nu avea niciun act. Odata spunea ca il cheama Ion, odata Mitica, odata Gheoghe. Nu mi-a spus niciodata ca ar avea un fiu bolnav. Spunea ca este din Focsani si ba ca are sase copii, ba ca patru, ba ca trei. Cat a stat la mine, nu a venit nimeni sa il viziteze, nu am vazut poze, nimic“, mai spune barbatul. „Vor fi dezamagiti, cum am fost si eu. Eu nu spun ca nu trebuie ajutat. Si eu am incercat ani la rand. Se spune ca ce faci la tinerete aduni la batranete. Eu am incercat ani la rand sa il scap de bautura. Nu am reusit. Mi-e mila de medicul acela care a facut totul din suflet, dar si de oamenii care au dat bani. Mai devreme sau mai tarziu vor fi dezamagiti, cum am fost si eu. Eu am trecut cu vederea multe din mila, dar anul trecut nu mai mai putut si nu l-am mai primit la munca”, a adaugat el.

Batranul din Brasov a mai lucrat si la alti oameni, dar a fost dat afara

„Mi-a spus odata ca a avut un accident de masina in tinerete si ca s-a lovit la cap. Alta data mi-a spus ca a fost batut si a ramas cu probleme. Alta data a spus ca a fost atacat de un urs, s-a suit in copac ca sa scape si a cazut de acolo. Imi aduc aminte o intamplare ciudata. Eram pe camp si dintr-o data il vad ca arunca sapa si fuge. Eu aveam o stupina in zona si am crezut sa l-au atacat albinele. M-am uitat dupa roi, nu am vazut nimic. Am fugit dupa el si mi-a spus ca a vazut un submarin. M-am pus la mintea lui si am intrebat ce culoare. Mi-a spus ca alb, dar ca a trecut. El are nevoie de ajutor, dar ajutor medical, care sa ii trateze aceste probleme (….)

Acum vreo trei ani mi-a spus sa strang eu banii pe care ii primea. In toamna i-am dat 8.000 de lei, Dumnezeu mi-a martor, pentru ca a spus ca merge acasa, la Focsani. Dupa vreo saptamana, am mers la gara in Brasov, de unde aveam de luat un pachet. L-am gasit in acolo, in sala de asteptare, si nu mai avea niciun ban. Mi-a fost mila si l-am luat acasa peste iarna. Poate daca scapa de bautura va face ceva cu viata lui. Dupa ce a plecat de la mine, cand am facut curatenie in gradina, am gasit zeci de sticle goale ascunse prin tot felul de colturi. Eu ii doresc sa ii dea Dumnezeu sanatate si mi-as dori sa aud ca a reusit ceva. Trebuie insa supravegheat, pentru ca daca este singur si are bani, ii bea”, a mai spus Jean Purice pentru sursa citata.

Ce cred localnicii

Localnicii din Stupini spun ca le pare rau ca batranul din Brasov a fost batut, dar stiu ca barbatul a fost urmarit de probleme. In ultimii ani, ei l-au vazut pe batran cum si-a baut toti banii castigati. Potrivit localnicilor, el a fost dat afara de oricine l-a angajat, pentru ca devenea recalcitrant atunci cand se imbata.

„A pacalit o tara intreaga. Ne pare rau ca a fost batut, ca nimeni nu merita asta, dar pana la vasta lui putea sa aiba ceva. Si-a baut toti banii. Cand nu era aici dormea prin gara. Nu i-a pasat decat de bautura. Cu totii avem bunici si trebuie sa ne ingrijim batranii”, a declarat o localnica.

Ce spune batranul din Brasov despre tinerii care l-au snopit in bataie

Batranul din Brasov a fost batut crunt sambata noaptea intr-un pasaj din Brasov. Motivul atacului este inca sub semnul intrebarii. Dumitru Neculai este in continuare confuz si are mai multe variante privind motivul atacului.

El sustine ca il cunostea pe Ceplinsche Adrian, agresorul de 18 ani, cel care a fost si cel mai violent dintre cei doi. Batranul a marturisit ca au mai lucrat impreuna si ca a mai fost batut de el. El sustine ca i-a dat imprumut 80 de lei si ca nu i-a mai primit inapoi.

„Era dusmanos ca eu lucrez si el nu lucra nicaieri. El umbla «la bunica», adica la container, asa spunem noi, si eu lucram si luam sambata 300-400 de lei. A venit odata la mine in cort si m-a batut. Acum m-a batat la un subsolul undeva nu imi aduc bine aminte. I-am dat 80 de lei imprumut si nu i-am mai vazut nici in ziua de astazi”, a povestit Dumitru Neculai.

