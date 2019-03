TOATE simbolurile religioase, interzise in sectorul public. Vezi unde

simbol religios google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Autoritatile din provincia canadiana Quebec urmeaza sa aprobe o lege care le interzice functionarilor publici sa poarte simboluri religioase in timpul orelor de program, potrivit Al Jazeera. Legea va interzice, astfel, toate simbolurile religioase, inclusiv crucifixele, hijaburile si kipele. Aceasta modificare legislativa este, insa, contestata, criticii sustinand ca va afecta in primul rand femeile musulmane din sectorul public. Un studiu a demonstrat ca mersul la biserica alunga depresia si prelungeste viata Noua reglementare, introdusa de Coalitia Avenir Québec (CAQ), intra in contradictie cu politicile premierului canadian Justin Trudeau, care promoveaza libertatea religioasa. „ ...