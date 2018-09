Tocmai se casatorisera, dar mireasa a aruncat florile, si-a rupt rochia si a fugit! Cand au vazut ce se intampla afara, pe o banca, invitatii au incremenit. Cazul care a facut inconjurul lumii!

Unele mirese ar fi distruse sa isi strice rochia in ziua lor cea mare, dar aceasta mireasa din Pittsburgh – dintr-un motiv sau altul, a inteles ca era ceva mult mai important la mijloc! Dupa ce a auzit pe cineva urland chiar in afara hotelului unde se casatorise, miresica a trecut la fapte!

In luna iunie a fost marea zi pentru Julie Stroyne si Andrew Nixon, atunci au devenit sot si sotie, dar nu banuiau ca vor aparea si in ziare in aceeasi zi. Mireasa a salvat viata unei femei chiar dupa nunta.

In momentul cand mirii au iesit din hotel, au auzit pe cineva strigand „Stie cineva manevrele de resuscitare? E cineva aici doctor?” Julie, fiind asistenta, a fugit imediat catre femeia inconstienta care zacea pe o banca.

Vazand-o, mireasa a aruncat florile si poseta alba, dupa care a inceput manevrele de resuscitare asupra femeii, in timp ce ceilalti se uitau. „Cam uitasem ce facusem toata ziua si m-am concentrat doar pe salvarea vietii femeii”, a declarat Julie.

Dupa cateva minunte, asistenta-mireasa a simtit ca pacienta are din nou puls, insa mirii nu au plecat pana cand nu a sosit ambulanta. Noul sot al lui Julie a declarat: „O cunosc de cand avea 15 ani, si ce am vazut acum nu m-a surprins deloc. Sunt doarte mandra sa o numesc sotia mea.”

Semn bun cand o nunta incepe cu salvarea unei vieti, ce credeti?

