Tom Jones, in continuare in spital! A anuntat ca nu poate sustine doua spectacole din cauza problemelor de sanatate cu care se confrunta

Tom Jones si-a anulat vineri inca doua concerte dupa ce in cursul saptamanii a anuntat ca nu poate sustine doua spectacole din cauza problemelor de sanatate cu care se confrunta. Tom Jones se afla in spital din cauza unei infectii bacteriene. Artistul si-a anuntat fanii, printr-un comunicat distribuit pe pagina sa oficiala de Twitter, ca spectacolele programate sambata, pe EmslandArena din Germania, si duminica, la Castelul Belvoir din Leicestershire, au fost anulate. Alte doua concerte, in Stansted Park din Chichester, de miercuri, dar si un recital care urma sa aiba loc joi la Chester Racecourse, au fost anterior anulate de artist. Vezi si: Tom Jones se tine de glume. Vezi ce le-a pregatit fanilor ...