Tomorrow@Work - cum arata schimbarea din perspectiva fortei de munca

Intr-un context dinamic si in continua transformare, avem nevoie sa fim conectati in permanenta la ce se intampla in jurul nostru si sa acordam atentie lucrurilor care ne pot impacta stilul de viata, cariera, modelele de business, viziunea sau chiar comportamentele interumane si fata de tehnologie. La Tomorrow@Work am vorbit despre toate aceste aspecte in contextul fortei de munca si adaptabilitatea noastra fata de schimbarile prezente si viitoare.