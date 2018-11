Toni Neacșu a LUAT FOC dupa decizia CCR: 'Sintagma "completele morții" e acum mai mult decat o metafora'

Reacție extrem de dură a avocatului Toni Neacșu după decizia CCR privind completele de cinci judecători.

Astăzi, CCR "1. A admis sesizarea formulată de prim-ministrul Guvernului României și a constatat existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Parlament, pe de o parte, şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe de altă parte, generat de hotărârile Colegiului de conducere a Înaltei Curți de Casație și Justiție, începând cu Hotărârea nr.3/2014, potrivit cărora au fost desemnați prin tragere la sorți doar 4 din cei 5 membri ai Completurilor de 5 judecători, contrar celor prevăzute de art.32 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, astfel cum a fost modificat şi completat prin Legea nr.255/2013.

2. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie urmează a proceda de îndată la desemnarea prin tragere la sorți a tuturor membrilor Completurilor de 5 judecători, cu respectarea art.32 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, astfel cum a fost modificat şi completat prin Legea nr.207/2018".

Avocatul Toni Neacșu a comentat pe Facebook:

"Conflictul exista din 1 februarie 2014 si se intinde si in prezent, prin refuzul ICCJ de a aplica art. 32 din Legea 304/2004. Nu stim inca ce se intampla cu efectele produse deja de acest conflict juridic de natura constitutionala, respectiv cu hotararile judecatoresti definitive pronuntate de ICCJ in compunerea nelegala a completelor de 5. Cine mai e in termen poate introduce contestatia in anulare. Dar ceilalti? Vom vedea din motivare. Oricum, CCR a decis indiscutabil ca toate completele de 5 in materie penala de la ICCJ au functionat in afara legii incepand cu 1.02.2014. E prima oara cand se demonstreaza ca justitia facuta de ICCJ in completele de 5 a fost una in dispretul legii si a Constitutiei. Sintagma "completele mortii" e acum mai mult decat o metafora", scrie Toni Neacșu pe Facebook.

