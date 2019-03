Toni Neacsu iese la rampa: Protestele din ultimele zile reprezinta un atentat la securitatea nationala

Toni Neacsu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avocatul Toni Neacsu saluta demersul celor peste 60 de presedinti si vicepresedinti de tribunale si curti de apel! El scrie luni pe ca cel mai mare atentat asupra justitiei are loc din interior, iar protestele din ultimele zile nu reprezinta o simpla abatere de la statutul profesiei, ci un atentat la securitatea nationala. „Cele doua scrisori ale presedintilor de tribunale si curtilor de apel, reprezentand la acest moment cam 80% dintre instantele judecatoresti, avand in vedere ca judecatoriile nu au personalitate juridica iar pozitia lor oficiala este transmisa legal prin intermediul tribunalelor, arata ca sistemul judiciar are maturitatea de a intelege pericolul in care il arunca cativa aventurie ...