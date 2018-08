Tony Bennett si Diana Krall vor lansa un album comun cu interpretari ale unor compozitii Gershwin

Tony Bennett şi Diana Krall vor lansa, pe 14 septembrie, un album comun - „Love Is Here to Stay” - cu interpretări ale unor compoziţii George şi Ira Gershwin.

Piesa „Fascinating Rhythm”, prima pe care Bennett a înregistrat-o, în 1949, face parte de pe album, alături de alte 11 melodii, toate reinterpretate împreună cu cântăreaţa jazz Diana Krall, potrivit Variety.

Multe dintre melodiile alese au fost, în trecut, cântate fie de unul dintre artişti, fie împreună, însă acum este prima dată când cei doi lansează un LP comun. Între ele, „S’Wonderful”, „They Can’t Take That Away From Me”, „I Got Rhythm” şi „Do It Again”.

Două piese însă vor putea fi ascultate în premieră interpretate de cei doi: „My One and Only” şi „I’ve Got a Crush on You”.

Tony Bennett, care împlineşte vineri vârsta de 92 de ani, a primit anul trecut Gershwin Prize for Popular Song 2017 acordat de Biblioteca Congresului Statelor Unite ale Americii (Library of Congress).

Tony Bennett a precizat că familia Gershwin a avut o specială însemnătate în cariera sa: „Când foloseam numele de scenă Joe Bari, am făcut un demo pe un disc, iar pe una dintre părţi era înregistrată «Fascinating Rhythm», care a fost scrisă de George şi Ira Gershwin. Sunt foarte mândru că una dintre primele înregistrări pe care le-am făcut a fost a unui cântec semnat Gershwin. Să primesc un premiu care a fost intitulat în onoarea lor este unul dintre cele mai emoţionante momente ale carierei mele şi sunt recunoscător Bibliotecii Congresului pentru că am fost ales să primesc anul acesta titlul”.

Tony Bennett, pe numele său adevărat Antonio Dominick Benedetto, s-a născut la New York, pe 3 august 1926. A lansat 57 de albume de studio, a primit două trofee Emmy şi a vândut discuri în peste 50 de milioane de copii. A câştigat 19 premii Grammy, inclusiv unul pentru întreaga activitate, în 2001, şi a fost omagiat de Kennedy Center în 2005, scrie News.ro.

Între cele mai cunoscute piese ale sale se numără „Because of You”, „Rags to Riches” şi interpretarea piesei „Cold, Cold Heart”, scrisă de Hank Williams.

Diana Krall, născută pe 16 noiembrie 1964, în Nanaimo (British Columbia, Canada), este pianistă şi interpretă jazz. Ceke 13 albume de studio ale sale au fost vândute în peste 15 milioane de exemplare în întreaga lume. Este singura interpretă jazz cu opt albume care au debutat pe primul loc în topul Billboard Jazz Albums, a câştigat trei premii Grammy şi opt Juno. Krall a concertat la Bucureşti în 2009 şi 2013.