Top 10 cele mai sanatoase legume. Nu trebuie sa lipseasca din alimentatia ta

Uite un top cu cele mai sanatoase legume din alimentatia de zi cu zi, care ne ajuta sa ne pastram in forma maxima. Legumele prezentate in randurile urmatoare au cel mai mare aport la necesarul zilnic de fibre si vitamine. Astfel, acestea se numara cu siguranta printre cele mai sanatoase legume. 1. Spanacul Contine: fibre, proteine, calciu, fier, magneziu, potasiu, vitaminele A, C, E, K, B6. Cum il prepari: e cel mai sanatos crud, in salate. 2. Ciupercile Contin: fibre, proteine, fier, potasiu, vitamina D, vitamina B6. Cum le prepari: calite, la gratar, la cuptor. 3. Broccoli Contine: Proteine, calciu, fier, magneziu, potasiu, vitamina A, C, B6. Cum il prepari: la aburi, la gratar, crud in salat ...