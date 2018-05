TOP 10 televizoare pe care sa nu le ratezi astazi in oferta CEL.ro

Mama lui Florin Pârjol, liderul clanului Ghenosu a fost arestată preventiv de către judecătorii Tribunalului București, la propunerea procurorilor DIICOT. Decizia a fost luată după ce miercuri, 16 mai, acesta nu a fost găsit la domiciliu atunci când s-au efectuat percheziţiile. În prezent, oficialii din Departamentul Intern de Control al IGPR face verificări privind dispariţia […] The post Mama liderului clanului Ghenosu a fost arestată! Control intern al IGPR după dispariţia interlopului chiar în ziua în care aveau loc percheziţiile appeared first on Cancan.ro.