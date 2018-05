Top 3 ceaiuri care pot elimina grasimea

La o zi după ce a fost jefuit, Dorian Popa a făcut noi declarații despre ceea ce i s-a întâmplat. (Află aici cum poți câștiga și tu de acasă chiar și 10.000 de euro lunar). Artistul a povestit că aseară, la câteva ore de la incidentul neplăcut, el a mers la o secție de poliție, […] The post Dorian Popa i-a dat un ultim avertisment hoțului care i-a furat pistolul şi o sumă mare de bani: „Îi promit că o să-l găsesc și nu o să-i fie bine” appeared first on Cancan.ro.