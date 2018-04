Top 3 cei mai mari exportatori de mobila din Romania au ales Clarvision

Maria Metz

Pe o piață dinamică și în contextul în care firmele aleg să devină tot mai competitive și mai puternice, existența unor soluții care să susțină creșterea, să integreze afacerile și să optimizeze procesele este esențială. Din acest motiv liderii din industria mobilei, Aramis Invest, Taparo și Ecolor au ales soluțiile NTT DATA Romania pentru gestiunea activităților companiei.



Având ca scop luarea unor decizii sănătoase și productive de business, care să fie susținute de date corecte, obținute în timp real, cei trei exportatori de mobilă au căutat o soluție scalabilă, flexibilă și ușor de utilizat, care să asigure optimizarea procesului de producție, pe de-o parte și pe de altă parte care să gestioneze zona de resurse umane și salarizare. Soluțiile în acest sens au venit prin implementarea Clarvision ERP și Clarvision Salarizare. Având expertiza necesară, consultanții NTT DATA Romania au contribuit la automatizarea proceselor operaționale și de gestiune, au optimizat producția conform cerințelor clienților și au adaptat sistemul la nevoile acestora, sprijinind astfel trendul de creștere al companiilor.



Clarvision a crescut împreună cu clienții și utilizatorii săi; suntem în continuare alături de ei și ne păstrăm flexibilitatea în a modela mereu serviciile și soluțiile noastre pentru a răspunde provocărilor de business tot mai diverse. Acest lucru este confirmat de rezultatele studiului derulat în acest an, conform căruia mai mult de 88% dintre companiile care utilizează sistemul Clarvision se declară mulțumite și foarte mulțumite de funcționalitățile acestuia și de calitatea suportului oferit de echipă.



În ceea ce privește sistemul Clarvision, NTT DATA Romania își propune un focus pe digitalizare în direcția inter-conectivității device-urilor și soft-urilor, în principiu tot ceea ce înglobează inovativul concept de Industrial Internet of Things. Clarvision urcă astfel pe un drum cu tehnologie de ultimă oră și va sta, la baza viitoarei platforme digitale care va rula la aceleași standarde de calitate, dar mult mai vast ca și complexitate. Astfel vom oferi un sistem integrat de analiză rapidă a datelor pe bază de senzori, raportare și statistici și vom automatiza orice proces cu potențial în acest sens.



Viitorul alături de NTT DATA Romania promite ca și până acum, cifre de afaceri crescute an de an, aduse prin inovări continue. Faptul că cei mai mari trei exportatori de mobilă din România utilizează Clarvision este nu doar o confirmare a acestui obiectiv ci și o onoare pentru noi.



„Sunt la fel de mândră de reușita lor ca și de a noastră și știu că productivitatea este ținta clienților noștri. De aceea ne îndreptăm cu Clarvision spre conectivitate, integrare și automatizare.” – Maria Metz, Deputy CEO, NTT DATA Romania



Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.