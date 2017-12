Top 5 vitamine care trateaza gastrita

ShareTweet Gastrita este o inflamatie a mucoasei care captuseste stomacul. Aceasta este cauzata adesea de consumul de alcool si de medicamente antiinflamatore. Infectiile bacteriene, dar si unele tulburari autoimune pot cauza gastrita. Printre simptomele gastriteise numara: indigestia, durerile abdominale, greata, varsaturile si arsurile la stomac. Printr-o alimentatie echilibrata si reducerea stresului, se poate trata gastrita. Suplimentele de vitamine sunt, de asemenea, extrem de benefice pentru bolnavii de gastrita. Iata care sunt cele mai bune vitamine in tratamentul gastritei: 1. Vitamina C. Este un nutrient esential pentru buna functionare a mai multor reactii metabolice si pentru ca nu poate fi produsa in organism, ea trebuie luata din alimente. Aceasta vitamina ajuta corpul sa absoarba sarurile de calciu si fier in organism – minerale care contribuie, de asemenea, la reducerea iritatiei la nivelul mucoasei stomacului. Oamenii care iau vitamina C isi pot controla si vindeca gastrita. Vitamina C se gaseste intr-o varietate de alimente precum portocalele, guave, ardei verde, patrunjel, broccoli si papaya. 2. Vitamina A. Joaca un rol important in multe functii care au loc in corpul nostru. De asemenea, functioneaza ca acidul retinoic, o substanta esentiala pentru cresterea celulelor epiteliale. De asemenea, imbunatateste functionarea sistemului imunitar. Beta-carotenul, un precursor al vitaminei A, este un antioxidant pe care il putem lua din multe alimente. Atentie! Se recomanda sa luati vitamina A in doze mici. Cele mai bogate alimente in vitamina A sunt cartofii dulci, morcovii, laptele, boiaua de ardei, napii, salata verde si caisele. 3. Vitamina B6. Este o vitamina solubila in apa care ajuta la functionarea mai multor reactii enzimatice. Este, de asemenea, implicata in diferite metabolisme si sinteza hemoglobinei. Piridoxalul fosfat este forma activa de vitamina B6 care actioneaza in calitate de co-enzima cu alte enzime care sunt implicate in special in activitati metabolice.Vitamina B6 este, de asemenea, un antioxidant, ajuta la controlul nivelurilor de homocisteina si imbunatateste functionarea sistemului digestiv. Sursele alimentare de vitamina B6: avocado, carne, nuci, pasari de curte, cereale integrale, banane si legume. Continuarea pe sanatate.bzi.ro ShareTweet